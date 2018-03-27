На Docudays UA два фільми оснастили додатковою звуковою доріжкою для незрячих

У рамках фестивалю документального кіно про права людини Docudays UAдві стрічки оснастили з тифлокоментарем – додатковою звуковою доріжкою для людей з порушенням зору, де описується те, що відбувається в кадрі. Про це Радіо Свобода повідомила програмна директорка фестивалю Вікторія Лещенко.

За її словами, в Україні раніше вже влаштовували такі кінопокази, але ніколи – під час кінофестивалів.

Як зазначає Лещенко, вже відбулося два сеанси українського фільму «Перша сотня» про активістів Майдану, під час якого можна було користуватися навушниками з тифлокоментарем.

Також заплановані ще два покази іншої стрічки з коментарем – «Віддалений гавкіт собак» режисера Саймона Леренґа Вілмонта.

«Спочатку ми з’ясували, що фільми, для яких може бути виготовлений тифлокоментар, мусять бути україномовними або російськомовними. Специфіка така, що має бути зрозуміла аудіодоріжка, і додатково до неї є доріжка коментарів про те, що відбувається на екрані. І був ще один фільм, прем’єра якого відбудеться завтра, це – данський фільм, що знімався на Східній Україні про родину у прифронтовій зоні. Взагалі, це дуже потужне кіно, зняте іноземцями, приклад дуже гарної роботи їхньої», – розповіла вона.

Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») у лютому цього року здобув нагороду на кінофестивалі у Ґетеборзі у Швеції – премію за найкращий скандинавський документальний фільм.

Це вже друга міжнародна відзнака фільму. У листопаді 2017 року The Distant Barking of Dogs здобув нагороду на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі (Нідерланди) за найкращий дебют на фестивалі.

Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку воєнних дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.

Фестиваль Docudays UA розпочався 23 березня і триватиме до 30-го. Окрім показів фільмів з тифлокоментарями, відбувся також мастер-клас із їхнього виготовлення для кінематографістів.