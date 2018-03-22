У Дніпрі розпочався перший фестиваль сюрреалізму

У Дніпрі стартував Перший фестиваль сюрреалізму, у залах Музею українського живопису близько двох десятків українських митців представили свої роботи в цьому напрямку.

За інформацією організаторів, музей зібрав на одному майданчику неоднозначних українських митців – сміливих, суперечливих, яскравих,брутальних, які «ретранслюють власне сюрреалістичне бачення світу».

Цього вечора біля входу до музею відвідувачів зустрічає поет на підвішеному «троні», який називає себе «королем космосу», а в самому музеї на двох майданчиках відбуваються перформанси.

На фестивалі представлені різні напрями творчості: живопис, графіка, скульптура, інсталяція, сучасний танець.

«Сюрреалізм – це те, що не вкладається в рамки реальності, нестандартні речі, які проявляються в мистецтві. Цей фестиваль презентує сюрреалізм не в класичному розумінні, адже епоха класичного сюрреалізму минула з епохою Сальвадора Далі. Тут представлений постмодернізм і багато напрямків та стилів», – розповів куратор фестивалю, художник Ігор Куделін.

У Дніпровській мерії заявляють, що такого видовищного музейного заходу в Дніпрі ще не було, і сподіваються, що новий фестиваль здобуде шанувальників і стане привабливим для туристів.

Фестиваль сюрреалізму в Дніпрі триватиме до 29 березня. 24-25 березня у його межах відбудеться ще низка перфомансів, а 22-25 березня виступатимуть гурти, які грають електронну музику.

Раніше у Дніпрі в Музеї українського живопису розгорнули виставку гравюри Сальвадора Далі, вона триватиме до кінця березня.