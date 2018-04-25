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Бригаду рыбаков-переселенцев собрал предприниматель из Широкино Валерий Николаев. Потеряв жилье, он переехал в Мариуполь, сумел вывезти лодки и снаряжение и решил восстановить бизнес уже на мирной территории. В бригаду решил взять своих односельчан, которые так же, как и он, потеряли все в результате войны. Предприниматель верит, что преодолеть можно все – была бы работа.

Город только начинает просыпаться, а к причалу небольшой гавани, что в пойме реки Кальмиус, подходят рыбацкие лодки. В них трепещутся серебристые рыбешки азовской тюльки, и по лицам рыбаков видно, что выход в море удался – улов неплохой. Раздаются последние команды бригадира и начинается выгрузка рыбы.

Сегодня в море выходили бригадой из семи человек. Все переселенцы из разрушенного снарядами и пожарами рыбацкого поселка Широкино, что неподалеку от Мариуполя. Собрал их вместе такой же переселенец, предприниматель Валерий Николаев. Говорит, что создать рабочие места именно для переселенцев было главной целью, им и так пришлось несладко. Бригадой своей гордится, говорит, что с ним работают опытные рыбаки.

«Все широкинцы, мы их всех знаем, в Широкино работали. Тоже переселенцы, тоже у людей дома погорели. Люди переехали сюда, остались без работы. Вот и собрались вместе, оформили людей на работу, все как положено. Забрали флот из Широкино, поставили хамса – тюлечные ставники и здесь на них рыбачим. Надо работать. Никто ж не поможет, помощи неоткуда ждать», – говорит Валерий Николаев.

Громким словом «флот» Валерий называет три лодки. Предприниматель говорит, что для вылова тюльки и хамсы, чем занимается бригада, другие суда не подходят, есть своя специфика. Ловят рыбу так же, как и полвека назад «старым дедовским способом» – с помощью сетей. Они называют их «ставниками». Это такие погружные неводы, из которых каждое утро выбирают рыбу. Улов, говорит предприниматель, не всегда одинаковый. Могут выловить и 300 килограмм, а могут и полторы тонны. Все зависит и от погоды, и от места, и от простого везения. Улов сразу сдают переработчикам, с ними у предпринимателя договор.

​Бригадир рыбаков Виктор Носков говорит, что дома в Широкино все равно ловилось лучше, хотя работой доволен.

Нам, рыбакам, хоть здесь, хоть дома, труд одинаковый. Вкусно, если ловится. Раньше мы ловили лучше. А там, где жили, вообще ловили неплохо

«Я вообще люблю работу эту. Я без нее не могу. Мне не хочется, чтобы она заканчивалась. Нам, рыбакам, хоть здесь, хоть дома, труд одинаковый. Вкусно, если ловится. Сейчас, правда, ветра не те, «север» (северный ветер – ред.), холодно, очень слабо ловится. Раньше мы ловили лучше. А там, где жили, вообще ловили неплохо. Тут и места похуже», – рассказывает Виктор Носков.

Рыбной ловлей Валерий занимается уже более десяти лет. Говорит, что после трагедии в Широкино у его семьи не было даже мыслей переехать подальше от войны и обосноваться в другом городе. Для него главное – море.

По специальности работы не было, с морем так и связался. Открыл свое дело и занимаюсь до сих пор

«По образованию я экономист, в Донецке в институте учился. По специальности работы не было, с морем так и связался. Открыл свое дело и занимаюсь до сих пор», – говорит он.

Всю бумажную работу по частному бизнесу Валерию помогает вести его мама, бухгалтер по образованию. Заниматься отчетами некогда, пока идет путина (время, сезон, в течение которого производится промышленный лов рыбы – ред.) – времени терять нельзя, говорит предприниматель. Работа у них сезонная. Лов рыбы в Азовском море длится всего полгода – три месяца весной и три месяца осенью. Остальное время уходит на починку снастей, ремонт лодок и подготовку к новому сезону. Работа найдется всегда, говорит предприниматель. И повторяет слова своего бригадира: «Вкусно, когда ловится!»

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)