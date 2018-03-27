У Запоріжжі мітингували на захист виборчих прав переселенців

У Запоріжжі біля будівлі міськради відбулася акція «Невидимі виборці» на підтримку права переселенців брати участь у виборах місцевих громад й обирати депутатів за одномандатними округами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«На сьогодні, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні зареєстровано близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Це близько 4 % виборців в Україні. Право обирати і брати участь у виборах у переселенців є, однак відсутній механізм реалізації цього права, якщо ми говоримо о виборах народних депутатів по одномандатним округам і виборах на місцевому рівні в місцеві громади. На сьогодні склалась така ситуація, що така велика кількість людей фактично позбавлена конституційного права брати участь у виборах», – розповіла учасниця акції, представниця громадської організації «Донбаська ініціатива «Міст» Анастасія Перепелиця.

Метою заходу є привернути увагу центральних органів влади до проблеми. Учасники акції розповіли, що вони підтримують внесений рівно рік тому до парламенту законопроект «Групи впливу» й «Опори», ухвалення якого мало б забезпечити виборче право для переселенців і трудових мігрантів, однак він досі не розглядався у Верховній Раді.

Аналогічні акції сьогодні відбуваються і в інших містах України.

У березні 2017 року активісти вже проводили акцію на підтримку виборчих прав переселенців у Запоріжжі.

На початку року в Запорізькій області, за даними прес-служби ОДА, було зареєстровано близько 55 тисяч вимушено переміщених осіб.