Україна отримає 9 мільйонів євро від Німеччини для переселенців – Кабмін

Україна отримає дев’ять мільйонів євро від уряду Німеччини на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб та розвиток інфраструктури в містах, які приймають переселенців, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

В уряді заявили, що відповідну фінансову та проектну угоду 19 квітня підписали міністр соціальної політики України Андрій Рева, керівник міського та інфраструктурного підрозділу німецького державного Банку Розвитку KfW Маріон Кнееш та виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов.

У Кабміні зазначили, що проект допоможе створити соціальне житло для близько 1000 внутрішньо переміщених осіб.

«Безповоротна фінансова допомога надається Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) через німецький державний Банк Розвитку KfW. Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI» триватиме чотири роки. Грантові кошти спрямовуються у Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області та підконтрольні уряду України райони Донецької і Луганської областей», – заявили в Кабінеті міністрів.

Згідно з повідомленням, угода від 19 квітня «є логічним продовженням проекту, який завдяки попередньому гранту уряду Німеччини Український фонд соціальних інвестицій реалізує зараз». Завдяки цьому проекту вже відкрили три соціальні гуртожитки у Мелітополі Запорізької області. До кінця року ще близько 700 внутрішньо переміщених осіб отримають квартири або кімнати в гуртожитках у 14 відремонтованих об’єктах.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні зареєстровано 1,5 мільйона переселенців.