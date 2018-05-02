Квітень виявився найтеплішим у Києві з 1881 року – обсерваторія

Квітень став найтеплішим у Києві з 1881 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Спостерігачі заявили, що квітень був на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. Середня місячна температура в столиці склала +13,1°С. Найтепліше в столиці було 29 квітня, коли максимальна температура після півдня досягла + 26,8°С, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура спустилась до +1,2°С.

Крім того, за даними спостерігачів, ніч на 2 травня виявилася найтеплішою в Києві з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року.