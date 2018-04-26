Синоптик: завтра в Україні очікується похолодання, після 28 квітня буде по-літньому тепло

В більшості областей України завтра, 27 квітня, очікуються дощі і похолодання.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 27 квітня вранці очікуються дощі на заході півночі і в центрі країни, вдень дощі пройдуть також на Одещині, Харківщині, частині Луганщини.

«На заході, півночі, у більшості центральних областей завтра відчутно похолодає – 12-18 градусів тепла. На Харківщині, Сумщині місцями навіть 10-14 градусів тепла», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, на півдні очікується 16-21 градус тепла.

У Києві завтра дощ і похолодання, стане дещо прохолодніше – до 14-15 градусів тепла.

Діденко додає, що 29 квітня-1 травня буде по-літньому тепло від 20 до 28 градусів тепла, опадів не прогнозують.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що 26 квітня в Києві зафіксували найтеплішу ніч для цієї дати із 1881 року.