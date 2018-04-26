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26 Квітень 2018, Київ 14:40
Новини | Події

Минула ніч була найтеплішою в Києві з 1881 року – обсерваторія

26 квітня в Києві спостерігалася найтепліша ніч для цієї дати із 1881 року, заявили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Стовпчик термометру не опустився нижче +16,0°С, що на 2,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване в 1956 році. Така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3°С і відповідає мінімальній температурі 17 липня», – заявили в обсерваторії.

16 квітня спостерігачі заявили, що в першій половині місяця зафіксовані два температурні рекорди: 15 квітня був встановлений рекорд максимальної температури повітря – 24,2°С, а ніч на 16 квітня виявилася найтеплішою з 1881 року.

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