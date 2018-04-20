В Україні на вихідні похолодає, подекуди прогнозують сніг – синоптик

В Україні в неділю, 22 квітня, очікується похолодання, у північних регіонах можливий сніг, повідомила синоптик Наталка Діденко.

«22 квітня зона холоду з північного сходу (там навіть видно сніг!) вийде й на нас зниженням температури повітря. Черговим», – написала Діденко у Facebook.

Також, за повідомленням синоптика, 22 квітня переважатиме суха погода, невеликі дощі пройдуть лише на північному сході України.

За даними Укргідрометцентру, 21 квітня в Україні буде малохмарна погода, без опадів.