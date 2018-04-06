В Україні на Великдень очікуються 14-19 градусів тепла – синоптик

В Україні у неділю, 8 квітня, коли християни східного обряду святкують Великдень, очікується тепла погода, 14-19 градусів тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у Києві великодня ніч у Києві буде прохолодною, 0-2 градуси тепла, вдень 8 квітня очікуються 15 градусів тепла.

«Мудрий антициклон Лео протягом 7-8 квітня блокує будь-які дощові закиди… Вдень 7 квітня (вночі 7 квітня на Заході та Півночі трохи покапає), і вночі 8 квітня, і вдень 8 квітня буде сухо і малохмарно», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У 2018 році християни східного обряду святкують Великдень 8 квітня.