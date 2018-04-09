В Україні в найближчі дні очікується сонячна і тепла погода – синоптик

В Україні сьогодні-завтра очікується сонячна і тепла погода, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«…насолоджуємося справедливою нагородою – антициклоном із теплим повітрям. І саме ця потужна область високого атмосферного тиску, антициклон, сьогодні і завтра ще зумовить в усій Україні ясну сонячну погоду із максимальною температурою повітря 16-23 градуси тепла, на Заході до 25 градусів тепла, на узбережжях морів місцями 12-14 градусів тепла», – написала синоптик на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, завтра, 10 квітня, на Закарпатті й на Львівщині є ймовірність короткочасного дощу і, можливо, навіть із грозою.

У Києві найближчої ночі 6-8 градусів тепла, а 10 квітня буде чисте небо, сонячно і вдень 20 градусів.

За даними Укргідрометцентру, 9 квітня в Україні без опадів, температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень – 17-22.