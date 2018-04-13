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13 Квітень 2018, Київ 19:58
Новини | Події

Синоптик: у найближчі дні у Києві – тепло, але з наступного тижня можливе похолодання

У найближчі дні в столиці України, Києві, очікується тепла погода.

Проте,як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, з наступних вихідних, 21-22 квітня, очікується похолодання з імовірністю нічних заморозків.

За даними Укргідрометцентру, завтра, 14 квітня, в Києві без опадів, температура вдень 17-19 градусів тепла. Синоптики на 14 квітня не прогнозують опадів в Україні, лише в західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла.

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