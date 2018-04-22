Синоптики попереджають про нічні заморозки на півночі України у понеділок

У Сумській та Чернігівській областях у ніч на 23 квітня можливі заморозки, повідомляє Український гідрометцентр. Вдень, однак, за даними синоптиків, повітря прогріється до 12-18 градусів тепла.

«23 квітня в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, ввечері і на крайньому заході країни невеликий дощ, подекуди гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду», – йдеться у повідомленні.

Із цим погоджується також синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, підморожувати може у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях.

«Вдень у понеділок райська погода триватиме - сонечко, +14+18 градусів, на Заході та Півдні до +20. Прохолодніше буде на Сході, +10+14 градусів.

Щось трохи капне у східних областях, пізно ввечері атмосферний фронт підсуне дощі до західної частини. Ці західні дощі у вівторок охоплять Україну. Але переважно понеділок буде сухим і пожежонебезпечним», – зазначає вона.

За інформацією ДСНС, на більшій частині території України 22-23 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.