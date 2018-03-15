«Нафтогаз» заявляє про готовність до похолодання, газ є

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє про готовність до похолодання.

«Йде похолодання. Ми готові. Цього разу не чекаємо поставок газу з Газпрому. Газовий демарш Газпрому вдарив бумерангом – вони показали ЄС, що вважають газ зброєю і можуть у будь-який час її застосувати. В ПСГ – 8,9 мільярда куб.м.газу – це на 0,7млрд більше, ніж на цю дату 2017 року», – йдеться у повідомленні «Нафтогазу» у twitter.

У найближчі дні в більшості областей України очікується прохолодна погода.

Наприкінці лютого в Україні сталася кризова ситуація у зв’язку з похолоданням і низьким тиском у газопроводах на вході в українську ГТС.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, у компанії оголосили про початок процедури розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу.

1 березня у компанії «Укртрансгаз» заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання. Уряд запровадив національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу.

3 березня в компанії «Укренерго» заявили, що зниження тиску газу в ГТС на 20% не вплинуло на стабільність енергосистеми. Президент Петро Порошенко, зі свого боку, повідомив, що ситуація з газопостачанням в Україні стабілізувалася.

6 березня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України оголосили про завершення кризової ситуації.