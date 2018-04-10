Асфальт «зійшов» разом зі снігом. Які причини катастрофічного стану доріг?

В Україні після зими залишилися лічені кілометри доріг із нормальним покриттям. Понад 90% автошляхів всуціль укриті ямами. До травня «Укравтодор» обіцяє завершити аварійний ремонт лише автомобільних доріг міжнародного значення, а потім вже братися за інші. Чому Україна не має нормальних доріг?

Водії не втомлюются знімати і поширювати у соціальних мережах відео пересування дорогами, які фактично перетворилися на залишки асфальтного покриття поміж ямами. Причому катастрофічною є ситуація як на дорогах регіонального значення, так і на державних та національних автошляхах.

Не приховують здивування і експерти закордонних компаній, які вивчають можливості участі в українських тендерах на будівництво доріг. Кажуть, що ніде не бачили «таких жахливих доріг, як в Україні». Вони зазначають, що майже скрізь покриття українських доріг містить дуже мало клею та бетону, а для відновлення автошляхів використовують знятий з аварійної дороги і подрібнений старий неякісний асфальт.

Головними причинами такої ситуації з дорогами в Україні є хронічне недофінансування і неефективний контроль

Головними причинами такої ситуації з дорогами в Україні є хронічне недофінансування і неефективний контроль за використанням грошей та самим процесом їх «вкладання» у ремонт та будівництво автошляхів, вважає експерт Максим Гардус.

У коментарі Радіо Свобода він наголосив, що настав час запровадити інженерний контроль над процесом ремонту (а не перевіряти результат, як зараз), через «повноцінне співробітництво з міжнародною федерацією інженерів-консультантів FIDIC.

Інші експерти вказують на недотримання правил перевезення вантажів українськими дорогами, мовляв, навантаження на дорожнє полотно значно перевищує технологічно допустимі параметри.

Українські компанії нечесно грають на тендерах

Ще однією проблемою є те, що «українські компанії нечесно грають на тендерах», вважає президент Міжнародного благодійного фонду «Діамант України» Дерек Поттомсон. Він заявив 5 квітня у Києві, що чотири шведські компанії хочуть будувати дороги в Україні і вже готові братися за роботу, але не можуть домовитися.

«У тендерах виграє та компанія, яка дає найнижчу ціну. І в майбутньому це дає такий результат, який сьогодні є. Якщо хочете мати якісні дороги, то має бути і належне фінансування», – сказав Поттомсон.

Що каже «Укравтодор»

Ситуація на дорогах справді складна, підтверджує керівник Державного агентства автомобільних доріг («Украавтодору») Славомір Новак. І наголошує, що «для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини».

Розпочинати ремонтні роботи (навіть аварійні) за мінусових температур і за наявності великої кількості опадів є прямим порушенням технологій

«Цього року ми вперше за багато років мали можливість розпочати ремонтно-будівельні роботи вже з початку березня, адже усі постанови уряду було ухвалено в січні-лютому, проте погода внесла свої корективи. Розпочинати ремонтні роботи (навіть аварійні) за мінусових температур і за наявності великої кількості опадів є прямим порушенням технологій», – сказав Новак під час наради усіх керівників регіональних підрозділів Держагентства.

Служби в областях прозвітували: дороги обстежили, встановили обсяги пошкоджень та руйнувань, визначили «орієнтовні технології робіт для покращення проїзду».

На основі цього «Укравтодор» планує протягом квітня провести аварійний ремонт міжнародних доріг, а до 1 червня «залатати» ями на національних та регіональних дорогах.

Славомір Новак навіть пригрозив, що у разі недотримання цього графіку ухвалюватиме «необхідні управлінські рішення», а під посиленим контролем буде «якість виконання робіт».

Причому автомобільні дороги місцевого значення, у зв’язку з децентралізацією, з 1 січня 2018 року передані до сфери управління обласних державних адміністрацій. На це у Державному дорожньому фонді передбачено субвенцію у розмірі 11,5 мільярдів гривень.

Це рекордна для України сума, яка буде адресно спрямована на дороги місцевого значення, зазначають в «Укравтодорі».

Найбільшу субвенцію у понад мільярд гривень отримає бюджет Києва, понад 600 мільйонів – Харківська, Вінницька та Житомирські області. По півмільярда гривень піде на дороги у бюджети Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, та Київської областей.

Щодо звіту за минулий рік, то «Укравтодор» повідомив, що загалом Держагенству вдалося відремонтувати і побудувати 2177 кілометрів доріг, що майже у 2,5 рази більше, аніж у 2016-му.

Що каже уряд

Українці вже цього року мають відчути, що дороги стають не тільки кращими, а й безпечнішими

«Українці вже цього року мають відчути, що дороги стають не тільки кращими, а й безпечнішими», – заявив 10 квітня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на першому засіданні Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

Він повідомив, що уряд виділяє «на будівництво доріг 47 мільярдів гривень. Також пропишемо дотримання нових норм будівництва доріг за програмою «500-500-1000», яка передбачає будівництво розв’язок, острівців безпеки та пішохідних переходів».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Радіо Свобода теж був сповнений оптимізму.

«Ми маємо вперше за багато років гарантоване фінансування з боку держави», – наголосив міністр.

За 5 років стабільного фінансування будемо мати дороги кращі, ніж у Польщі до їх вступу в ЄС

За його словами, в Україні за останні два роки відремонтовано більше ніж 3 тисячі кілометрів доріг, а план на 2018-й – понад 4 тисячі кілометрів. У такій кількості, каже Омелян, ремонтує дороги «дуже мало країн у світі, хіба, що Китай і США».

«За 5 років стабільного фінансування будемо мати дороги кращі, ніж у Польщі до їх вступу в ЄС», – пообіцяв міністр.

А зараз уряд хоче у травні завершити ремонт трас «Київ-Одеса» і «Київ-Чоп» на початку травня.