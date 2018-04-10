«Укравтодор»: на ремонт місцевих доріг виділять «рекордні» 11,5 мільярда гривень

Компанія «Укравтодор» заявляє, що на ремонт доріг місцевого значення виділять 11,5 мільярда гривень субвенцій.

Як повідомляє прес-служба компанії, це рекордна для України сума, яка буде адресно спрямована на дороги місцевого значення, найбільшу субвенцію, 1,15 мільярда гривень, отримає Київ.

В «Укравтодорі» зауважують, що розподіл субвенцій відповідає протяжності доріг місцевого значення, зокрема, понад 600 мільйонів гривень отримають Харківська, Вінницька і Житомирська області, а понад 500 мільйонів – Полтавська, Донецька, Дніпропетровська і Київська області.

У межах децентралізації з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передали до сфери управління обласних державних адміністрацій.

Читайте також: Омелян про Ryanair, українські дороги та Керченський міст

Напередодні в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що «ямковий» ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня.

За словами Омеляни, у 2018 році в Україні відремонтують близько 4 тисяч кілометрів доріг паралельно з моніторингом якості вже відремонтованих. Міністр повідомив, що цього року «Укравтодор» отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг – 30 мільйонів гривень.