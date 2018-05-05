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05 Травень 2018, Київ 21:55
Фотогалереї

Фоторепортаж: Як просувається будівництво Керченського мосту з боку Росії

Будівельники завершили укладання асфальтобетонного покриття на автодорожній частини споруджуваного Керченського мосту і вже почали наносити розмітку. Рух легкових автомобілів і автобусів мостом планується відкрити в другій половині травня. А ось вантажівки, за планами, зможуть проїхати ним восени 2018 року.

За офіційними повідомленнями, будівництво автодорожньої частини мосту вже завершують. Крім того, тривають роботи зі зведення залізничної частини транспортного переходу.

Про намір побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму Росією.
Робочі встановлюють ліхтарі та &laquo;відбійники&raquo;
1 Робочі встановлюють ліхтарі та «відбійники»
Розмітку на дорогу на Керченськиму мосту почали наносити 13 квітня
2 Розмітку на дорогу на Керченськиму мосту почали наносити 13 квітня
Будівництво з боку сусідньої Росії: обговорення робочих моментів
3 Будівництво з боку сусідньої Росії: обговорення робочих моментів
Про завершення асфальтування Керченського мосту будівельники відзвітували 26 квітня
4 Про завершення асфальтування Керченського мосту будівельники відзвітували 26 квітня
З боку Російської Тамані перед в&#39;їздом на Керченський міст встановили напис &laquo;Крим&raquo;
5 З боку Російської Тамані перед в'їздом на Керченський міст встановили напис «Крим»
Рабочі на об&#39;єкті
6 Рабочі на об'єкті
У Міністерстві інфраструктури України міст у Керченській протоці називають самобудом. Держава не дозволяла його зведення
7 У Міністерстві інфраструктури України міст у Керченській протоці називають самобудом. Держава не дозволяла його зведення
Корабель проходить під аркою. В українських портах Бердянська і Маріуполя заявили, що Керченський міст зупинив розвиток бізнесу морських перевезень &ndash; відрізав їх від ринків збуту, ускладнивши умови проходження великих вантажних суден океанічного класу
8 Корабель проходить під аркою. В українських портах Бердянська і Маріуполя заявили, що Керченський міст зупинив розвиток бізнесу морських перевезень – відрізав їх від ринків збуту, ускладнивши умови проходження великих вантажних суден океанічного класу
У зв&#39;язку з будівництвом Керченського мосту міністерство інфраструктури України планує подавати позов до Міжнародного трибуналу ООН з морського права
9 У зв'язку з будівництвом Керченського мосту міністерство інфраструктури України планує подавати позов до Міжнародного трибуналу ООН з морського права
Вид на Керченський міст з боку Росії
10 Вид на Керченський міст з боку Росії
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