Будівельники завершили укладання асфальтобетонного покриття на автодорожній частини споруджуваного Керченського мосту і вже почали наносити розмітку. Рух легкових автомобілів і автобусів мостом планується відкрити в другій половині травня. А ось вантажівки, за планами, зможуть проїхати ним восени 2018 року.



За офіційними повідомленнями, будівництво автодорожньої частини мосту вже завершують. Крім того, тривають роботи зі зведення залізничної частини транспортного переходу.



Про намір побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму Росією.