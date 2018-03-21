Цьогоріч в Україні відремонтують близько 4 тисяч кілометрів доріг – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що у 2018 році в Україні відремонтують близько 4 тисяч кілометрів доріг паралельно з моніторингом якості вже відремонтованих.

«Цього року «Укравтодор» отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг – 30 мільйонів гривень. Передаючи дороги місцевого значення, які ремонтувались в 2015 році, ми зобов’язані вжити всіх можливих заходів, щоб передати їх в належному стані. Саме тому ми спільно з «Укравтодором» зараз перевіряємо всі дороги, які ремонтувались в 2015-му», – повідомив Омелян на засіданні уряду у середу.

Також він повідомив, що наразі уряд працює над встановленням на дорогах України автоматичних станцій зважування транспорту для боротьби з перевантаженням. За його словами, цього року такі станції з’являться навколо Києва.

У свою чергу керівник «Укравтодору» Славомір Новак повідомив, що на дороги державного значення протягом п’яти років з усіх джерел планують спрямувати близько 300 мільярдів гривень.

«Згідно з прогнозами Міністерства фінансів, передбачається надходження коштів до Дорожнього фонду у таких обсягах: цього року – 33,4 мільярди гривень плюс окреме бюджетне фінансування, в 2019 році – 51 мільярд», – розповів Новак.

Днями в ефірі Радіо Свобода радник голови «Укравтодору» Олександр Кава повідомив, що за минулий рік були відремонтовані 2100 кілометрів доріг із загальної мережі у 170 тисяч кілометрів. За словами чиновника, на капітальний ремонт українських доріг треба щонайменше два трильйони гривень.