На капітальний ремонт доріг треба два трильйони гривень – Кава 

На капітальний ремонт вже наявної дорожної мережі України необхідно два трильйони гривень, стверджує радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Він наголошує: державне агентство не ремонтує дороги самотужки, а замовляє підрядників, чию роботу за минулий рік планує перевірити уряд. Водночас колишній міністр транспорту Йосип Вінський запевняє: говорити про ґрунтовний ремонт чи довгострокову гарантію на відремонтовані дороги наразі не можна.

Навіть нещодавно відремонтовані і побудовані дороги служать менше, ніж повинні, наголошує експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. Причину вбачає в контролю якості робіт.

В нас немає великих європейських компаній, які б працювали в нас і виконували комплекс робіт

«В нас досить дивне дорожнє будівництво. В нас немає великих європейських компаній, які б працювали в нас і виконували цей комплекс робіт. В нас це ще вотчина «Укравтодорів» і, мабуть, там є місце економії для того, щоб підзаробити на цьому. І ще одна з причин, це, можливо, те, що дороги розбиває перевантажений транспорт. Тобто, в нас їздять перевантажені автопоїзди. І навіть якісна дорога, яка за всіма нормами рахувалась, прийде в непридатність раніше через отакі ситуації», – переконаний Беспалов.

Радник голови «Укравтодору» Олександр Кава натомість наголошує: державне агентство не ремонтує дороги, а замовляє ремонт у підрядників. Контрольна функція, за його словами, лежить на службах автомобільних доріг кожної з областей.

Як пояснює Кава, уряд хоче перевірити поточний стан тих доріг, які відремонтували минулого року.

Гройсман хоче бути впевненим у тому, що дороги в належному стан

«Це 2100 кілометрів доріг із загальної мережі у 170 тисяч кілометрів – це дороги, які були відремонтовані минулого року. Володимир Борисович Гройсман виступав одним з ініціаторів активного процесу ремонту автомобільних доріг, і він хоче бути впевненим у тому, що ті дороги, які ремонтувались минулого року, знаходяться в належному стані», – каже Кава.

Водночас Кава визнає, що ремонт покрив трохи більше 1% загальної автомобільної мережі, тоді як 95% доріг знаходяться в неналежному стані.

За словами чиновника, для ремонту доріг залучають кошти з Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та Світового банку – а також Дорожного фонду, який запрацював як спеціалізована установа тільки з січня цього року.

Дорожний фонд поповнюється за рахунок акцизів на паливо, які платить кожен автомобіліст

«(Дорожний фонд – ред.) поповнюється за рахунок акцизів на паливо, які платить кожен автомобіліст, що купує бензин на заправках, а також акцизів на купівлю автомобілів та акцизів на купівлю запчастин до автомобілів. У 2018 році 50% таких коштів спрямовані на дороги, в 2019 вже буде 75%, а в 2020-му – 100% коштів», – розповів Кава в ефірі «Ранкової Свободи».

Колишній міністр транспорту Йосип Вінський налаштований критично: за його словами, говорити про будівництво доріг за останні десять років – це самообман.

«За даними Рахункової палати в 2015, 2016, 2017 роках в Україні не побудовано і не реконструйовано жодного кілометра дороги», – стверджує він.

Вінський підкреслює, що ремонтні роботи минулого року – це середній поточний ремонт, а не будівництво чи реконструкція.

Наші дороги побудовані в радянські часи, за невеликим винятком, під зовсім інші потоки, інші навантаження

«Наші дороги – я маю на увазі тих 170 тисяч, які є у віданні нашого «Автодору» – вони побудовані, як правило, в радянські часи за невеликим винятком, вони всі будувались за зовсім іншими параметрами, під зовсім інші потоки, інші навантаження. Принаймні не менше 20 тисяч доріг в Україні вимагають або реконструкції, або капітального ремонту», – каже екс-міністр.

Він переконаний, що говорити про п’ятирічну гарантію на такий ремонт не можна, а основні магістралі потребують ґрунтовної реконструкції, щоб і далі витримувати навантаження – за словами експерта, на 20 тисяч кілометрів доріг припадає 80% вантажообігу.

Нові дороги відповідають нормам ЄС – Кава

Олександр Кава уточнює: реконструкція потрібна дорогам, побудованим у 60-70-х роках минулого сторіччя.

Нові дороги розраховані на осьове навантаження 11,5 тон

«Як правило, це дороги місцевого значення, які розраховані на навантаження шість тон на вісь. Тоді як вже нові дороги, які будувались в останні 30 років, розраховані на осьове навантаження 11,5 тон, це повністю відповідає тим нормам, які діють в усіх країнах Євросоюзу», – запевняє він.

Радник голови «Укравтодору» визнає, що здійснені минулого року дорожні роботи були середнім поточним ремонтом, проте зазначає, що разом із ним проводилось і посилення основ доріг, а гарантія складатиме не менше п’яти років. В разі ж, якщо дорога все одно вийде з ладу, за словами Кави, виконавець ремонтних робіт муситиме відновити її власним коштом.

Тільки відремонтувати дорожну мережу – необхідно два трильйони гривень

«Першоджерело ремонту доріг – це не «Укравтодор», а ті гроші, які виділяються з державного бюджету. Якщо тільки відремонтувати ту дорожну мережу, яка є, тобто привести її в належний стан за допомогою капітального ремонту, та середнього поточного ремонту – необхідно два трильйони гривень. Це набагато більше, ніж бюджетні можливості країни в цілому», – визнає держслужбовець.

Керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк висловлює стриманий оптимізм з приводу змін в галузі будівництва та ремонту доріг.

«Сама зміна системи фінансування доріг і взагалі підходу до дорожнього будівництва як на рівні підпорядкування, так і на рівні забезпечення ресурсами дає обережну надію на те, що в перспективі ми можемо відчути дійсну зміну», – визнає він.

Також Вовк звертає увагу на зміни в системі фінансування ремонту доріг.

Мали непогані результати коли перевиконання надходжень від митниці йшло на дороги

«Схема передбачає, що біля 60% буде йти якраз на фінансування доріг загальнодержавного значення, біля 35% буде йти на дороги місцевого значення через бюджетні трансферти, і 5% буде йти на забезпечення безпеки руху. Це одне з джерел. Інші джерела – ми мали непогані результати, особливо по деяких регіонах, з точки зору митного експерименту, коли перевиконання надходжень від митниці йшло на дороги», – згадує фахівець.

Однак, за словами експерта, під питанням перспективи тих доріг, які знаходяться в обласному підпорядкуванні.

«Дуже різні умови як з точки зору розвитку бізнесу тих чи інших регіонів, так і з точки зору географічних та інших особливостей. Але знову ж таки маємо обережну надію, що ситуація на горизонті чотирьох-п’яти років може обережно змінюватись», – сподівається він.

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