Дороги Київ-Одеса і Київ-Чоп полатають до початку травня – Омелян

Ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня, розповів в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ-Одеса і Київ-Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлена проїздність», – зазначив міністр.

Посадовець уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.

«Коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо роботи в цьому році і вони будуть тривати ще 2-3 роки», – пояснив Омелян.

Він переконує, що за 5 років стабільного фінансування Україна буде мати дороги кращі, ніж у Польщі до її вступу до ЄС. Після цього треба шукати «інструментарій фінансування» для будівництва автобанів, однак це дороге задоволення і для держави, і для інвесторів, вважає Володимир Омелян, називаючи цифру у 10 мільйонів євро за один кілометр автобану.

Міністр також нагадав, що за останні два роки в Україні вдалося відремонтувати три тисяч кілометрів доріг, а в цьому році планується відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів автошляхів.

У березні керівник «Укравтодору» Славомір Новак повідомив, що на дороги державного значення протягом п’яти років з усіх джерел планують спрямувати близько 300 мільярдів гривень.

В ефірі Радіо Свобода радник голови «Укравтодору» Олександр Кава повідомив, що за минулий, 2017, рік були відремонтовані 2100 кілометрів доріг із загальної мережі в 170 тисяч кілометрів. За його словами, на капітальний ремонт українських доріг треба щонайменше два трильйони гривень.

Інтерв’ю з Володимиром Омеляном читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться у програмі «Ваша Свобода» на телеканалі «Еспресо» о 15:30.