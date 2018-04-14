Представники організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» упродовж тижня проводять кампанію по боротьбі з ямами на міських дорогах Запоріжжя: обводять найбільш небезпечні ділянки фарбою, аби їх краще бачили водії, а також передають інформацію про них до поліції. Активісти пояснили Радіо Свобода алгоритм, за яким має діяти звичайний перехожий чи водій, який бажає не лише поінформувати відповідні органи про небезпечні ділянки дороги, а й притягнути їх балансоутримувача до відповідальності.