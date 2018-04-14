Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Квітень 2018, Київ 20:18
Відео

Ями на дорогах. Куди повідомити та як проконтролювати ремонт – інструкція від активістів (відео)

Ями на дорогах. Куди повідомити та як проконтролювати ремонт – інструкція від активістів (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Представники організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» упродовж тижня проводять кампанію по боротьбі з ямами на міських дорогах Запоріжжя: обводять найбільш небезпечні ділянки фарбою, аби їх краще бачили водії, а також передають інформацію про них до поліції. Активісти пояснили Радіо Свобода алгоритм, за яким має діяти звичайний перехожий чи водій, який бажає не лише поінформувати відповідні органи про небезпечні ділянки дороги, а й притягнути їх балансоутримувача до відповідальності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG