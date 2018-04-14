На ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 мільярдів гривень впродовж 5 років – прем'єр

В найближчі 5 років на ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 мільярдів гривень. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.

«Ми будемо зменшувати ямковий ремонт доріг і робити капітальний ремонт – це пріоритет уряду». За 5 років ми з'єднаємо всі обласні центри дорогами хорошої якості. Будуть робитися не тільки державні, але і місцеві дороги. За 5 років ми виділимо на дороги 300 мільярдів гривень», - написав Гройсман.

У держбюджеті на 2018 рік на ремонт доріг закладено 44 мільярди гривень (з яких 32,6 мільярда гривень – бюджет Державного дорожнього фонду).

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10 квітня компанія «Укравтодор» заявила, що на ремонт доріг місцевого значення виділять 11,5 мільярда гривень субвенцій. Як повідомила прес-служба компанії, це – рекордна для України сума, яка буде адресно спрямована на дороги місцевого значення, найбільшу субвенцію, 1,15 мільярда гривень, отримає Київ.

В «Укравтодорі» зауважують, що розподіл субвенцій відповідає протяжності доріг місцевого значення, зокрема, понад 600 мільйонів гривень отримають Харківська, Вінницька і Житомирська області, а понад 500 мільйонів – Полтавська, Донецька, Дніпропетровська і Київська області.

У межах децентралізації з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передали до сфери управління обласних державних адміністрацій.

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Напередодні в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що «ямковий» ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня.

За словами Омеляни, у 2018 році в Україні відремонтують близько 4 тисяч кілометрів доріг паралельно з моніторингом якості вже відремонтованих. Міністр повідомив, що цього року «Укравтодор» отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг – 30 мільйонів гривень.