У Києві у квітні встановили два температурні рекорди – обсерваторія

У Києві у квітні встановили два температурні рекорди.

Як повідомляє 16 квітня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, 15 квітня у Києві зафіксували температурний рекорд максимальної температури повітря – 24,2°С, це на 0,1°С вище попереднього історичного рекорду для цього дня 1972 року.

За даними обсерваторії, ніч на 16 квітня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року – стовпчик термометра не опустився нижче 12,8 градусів тепла, що на один градус вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

Як повідомляли кліматологи геофізичної обсерваторії, березень 2018 року в Києві став найхолоднішим з початку XXI століття.