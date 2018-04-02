Кліматологи: березень у Києві був найхолоднішим із початку століття

Березень 2018 року в Києві став найхолоднішим з початку XXI століття, заявляють кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Закінчився березень, який на 2,6 °С був холоднішим за кліматичну норму, що відбулось вперше після листопада 2016 року, до цього всі місяці були теплішими за кліматичну норму. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура цьогорічного березня у Києві склала – 1,9°С. До речі він став найхолоднішим з початку XXI століття», – йдеться в повідомленні обсерваторії 2 квітня.

Найхолодніше, за даними кліматологів, було 2 березня, коли мінімальна температура опустилась до –14,7°С, а найтепліше – 27 березня, коли максимальна температура досягла +9,3°С.

Опадів у столиці випало 81 міліметрів, що становить трохи більше від двох кліматичних норм.

«Підтвердженням холодного березня була наявність снігового покриву на метеомайданчику обсерваторії ще 31 числа», – йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики спрогнозували теплу й сонячну погоду з 3 квітня на весь тиждень по всій Україні.