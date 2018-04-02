Синоптики обіцяють теплу й сонячну погоду з вівторка на весь тиждень

Хмарна, дощова, а місцями навіть сніжна погода прийшла в Україну лише на один день, а вже з вівторка, 3 квітня, практично на всій території країни стане тепло й сонячно. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«На Заході – сніг та +1 +4 градуси, на Сході та Півдні – дощі та +8 +12. У більшості областей +4 +7 та хмарно. Сьогодні дощі посунуться в східному напрямку, західний сніг щезатиме. Із завтрашнього дня почнеться тепла сонячна погода в усій Україні. Великдень обіцяє бути прекрасним – ясним і теплим», – пише фахівець у Facebook.

Схожі прогнози оприлюднюють і західні синоптичні сайти. Зокрема, Норвезький метеорологічний інститут також передбачає потепління в найближчі дні, а от щодо сонця норвезькі фахівці не так оптимістичні. Приміром, у Харкові на сонячну погоду вони очікують лише з суботи.