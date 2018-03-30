Зима тікає з України – синоптики

Після останньої в березні хвилі похолодання в Україну впевнено заходить весняне тепло, повідомляють українські та закордонні синоптики.

«Велике тепло – вже на шляху в Україну», – пише у Facebook Наталка Діденко і додає, що «1 квітня у нас буде до +20 градусів!», це стосується переважно півдня країни.

«У більшості областей на Вербну неділю буде також дуже тепло, протягом дня + 10 + 16 градусів. На Заході дощі зіб’ють градуси до + 8+ 11 градусів, що також не дуже страшно, враховуючи нещодавній сніг», – додає український синоптик і водночас попереджає про сильний, часом штормовий південний вітер на вихідні.

На значне потепління в перші дні квітня вказують і західні погодні сайти. Зокрема, Норвезький метеорологічний інститут прогнозує в Києві до +12 градусів у суботу, 31 березня, й до +16 в неділю, 1 квітня, а наступного тижня після нетривалого зниження температури – і до +20 градусів. Сильні дощі будуть у Львові в найближчі вихідні, але й на заході України впродовж наступного тижня «розпогодиться» до комфортних показників +19. У Харкові до вечора 1 квітня потеплішає до +10, напочатку наступного тижня похолодає, але за кілька днів теж стане тепло – до +19. Такі ж показники, з незначними варіаціями, будуть і в інших українських містах і селах.