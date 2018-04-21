В Україні завтра очікується переважно ясна і суха погода – синоптик

В Україні завтра, 22 квітня, переважно буде ясна і суха погода, але на північному сході України вдень будуть дощі, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Це нас черкне холодний атмосферний фронт. Тому дещо знизиться температура повітря. Проти сьогоднішніх +20+27 градусів буде +14+17 градусів, на Заході до +20 градусів, – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, у Києві в неділю без опадів, температура близько 16 градусів тепла проти сьогоднішніх 24.

Український гідрометцентр раніше попередив, що у суботу і неділю 21-22 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.