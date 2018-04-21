Гідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У суботу і неділю 21-22 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджає Український гідрометцентр.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, також 21-22 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 4-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав, територій і об'єктів у Чернігівській і Сумській областях.

Внаслідок підвищення рівнів води очікується порушення транспортного сполучення (Городнянський, Новгород-Сіверський райони) та досягнення початкових небезпечних відміток затоплення понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення (Ріпкинський район) Чернігівської області.

21 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля на Пслі нижче міста Суми, у середній та нижній течії Ворскли з подальшим повільним затопленням заплав.