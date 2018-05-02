РНБО запровадила нові санкції проти Росії

Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти Росії, повідомила прес-служба органу.

У РНБО зазначили, що санкції запроваджуються проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн Європейського союзу.

«Санкції запроваджуються… на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо», – заявили в РНБО.

У Раді національної безпеки розповіли, що санкції також запровадили щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, котрі утримуються в Росії, депутатів Державної думи та членів Ради федерації Федеральних зборів Росії.

В органі не вказали, проти яких громадян і компаній запроваджуються санкції.

Крім того, РНБО продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.

Після цього Порошенко заявив, що очікує від РНБО на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.