Порошенко: Україна припиняє участь в координаційних органах СНД

Україна припиняє участь в координаційних органах Співдружності Незалежних Держав, заявив президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його словами, МЗС проаналізувало і поінформувало уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод.

«Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України», – заявив Порошенко.

Крім того, президент доручив міністру закордонних справ Павлу Климкіну найближчим часом внести пропозиції про відкликання всіх українських представників з координаційних органів СНД, які перебувають у Мінську.

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.