Представник Порошенка: частина договорів у рамках СНД має залишитися

Президент України Петро Порошенко виступає за денонсацію договорів у рамках СНД, за винятком тих, які стосуються транзиту, визнання дипломів і працевлаштування, заявляє його представниця у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Верховний головнокомандувач закликає уряд здійснити інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД, щоб денонсувати окремі договори, залишивши лише ті, які прагматично необхідні Україні, як-от визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит, та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України», – сказала Луценко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту 16 квітня.

Президент України Петро Порошенко 12 квітня запропонував підготувати пропозиції щодо офіційного припинення участі української держави в СНД.

Крім того, Порошенко заявив про намір ініціювати скасування низки положень договору про дружбу та співпрацю між Україною і Росії.

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму.