Президент пропонує офіційно припинити участь України в СНД

Президент України Петро Порошенко пропонує підготувати пропозиції щодо офіційного припинення участі української держави в СНД.

«Оскільки Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, і з огляду на відмову цієї структури – СНД – засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД, як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську», – сказав Порошенко, виступаючи на XI Київському безпековому форумі.

Він також наголошує, що необхідно переглянути нормативно-правову базу, складеної Україною в рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам держави.

Крім того, Порошенко заявив про намір ініціювати скасування низки положень договору про дружбу та співпрацю між Україною і Росії.

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.