Порошенко має намір ініціювати часткове скасування договору про дружбу з Росією

Президент України Петро Порошенко має намір ініціювати скасування низки положень договору про дружбу та співпрацю між Україною і Росії.

«Я внесу до парламенту законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною і Росією в частині, в якій дія цього договору несумісна з національними інтересами держави та реалізацію нашого права на самооборону», – заявив Порошенко на XI Київському безпековому форумі.

За даними заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, від початку бойових дій на Донбасі Україна і Росія припинили дію або розірвали 43 договори.

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Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 року, нині є чинним. Документ, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.