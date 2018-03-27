Мінекономрозвитку: Україна застосовує 12 захисних торговельних заходів щодо товарів з Росії

Віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє, що Україна застосовує 12 захисних торговельних заходів щодо товарів з Росії.

«Станом на сьогодні, що стосується імпорту товарів походженням з Російської Федерації, діє 12 захисних торгових заходів», – сказав він.

Кубів уточнив, що 10 заходів є антидемпінговими, один – компенсаційний і ще один – спеціальний.

Кабінет міністрів України 14 березня схвалив тимчасову заборону на ввезення російських мінеральних добрив.

21 березня уряд зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки