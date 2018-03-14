Уряд схвалив тимчасову заборону на ввезення мінеральних добрив з Росії

Кабінет міністрів України схвалив тимчасову заборону на ввезення російських мінеральних добрив.

«Даємо два доручення Мінекономіки: підготувати необхідні рішення на наступний уряд, а що стосується тимчасових обмежень – доручення ухвалити зараз рішення про введення тимчасових обмежень і, відповідно, доручити Мінекономіки спільно з Міністерством юстиції та іншими міністерствами оформити це рішення», – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

У травні 2017 року Україна ввела антидемпінгові мита в розмірі 31,84% на імпорт двох видів російських азотних добрив – карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (КАС)..

За даними Мінекономрозвитку, Росія на той момент була основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу), імпорт добрив за демпінговими цінами ставить українських аграріїв у небезпечну залежність від їхніх поставок у майбутньому, тому існує необхідність вжиття заходів з диверсифікації поставок добрив.