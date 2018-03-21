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21 Березень 2018, Київ 14:25
Новини | Політика

Уряд України розірвав програму економічної співпраці з Росією

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Кабінет міністрів України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це повідомив прем’єр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 21 березня.

Уряд також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати про це уряд Росії.

Анонсуючи намір Кабміну зупинити дію програми, Гройсман раніше цього місяця заявляв, що в уряді мають намір «переорієнтувати економіку від тієї прив’язки, яку постійно нав’язувала Росія».

Згаданий документ влітку 2011 року підписали на той час прем’єр-міністри України Микола Азаров і Росії Володимир Путін.

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