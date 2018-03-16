Уряд має намір розірвати програму економічної співпраці з Росією – Гройсман

Кабінет міністрів України має намір розірвати програму економічної співпраці з Росією, схвалену в 2011 році, заявляє прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми працюємо над тим, щоб переорієнтувати нашу економіку від тієї прив’язки, яку постійно нам нав’язувала Росія. Я дав доручення, ми зараз готуємо рішення уряду, думаю, в середу ми його ухвалимо, – про розірвання Програми економічного співробітництва, яка була укладена в 2011 році. Будемо робити все, щоб країна-агресор платила високу ціну за агресію в Україні», – заявив прем’єр в ефірі телеканалу «112.Україна» 16 березня.

Згаданий документ був підписаний влітку 2011 року в Москві і розрахований до 2020 року.