МЗС: із 2014 року Україна і Росія припинили дію або розірвали 43 договори

Від початку бойових дій на Донбасі Україна і Росія припинили дію або розірвали 43 договори. Про це повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

«До 2014 року Україна і Росія уклали 451 міжнародний договір. Після початку збройної агресії ми розпочали інвентаризацію правової бази двосторонніх відносин із Росією… Станом на квітень 2018 року, за нашими даними, було виконано всі необхідні внутрішньодержавні процедури й ухвалено рішення про припинення або зупинення дії одного міждержавного договору, 25 міжурядових договорів (20 з ініціативи України, п’ять – Росії), 18 міжвідомчих договорів», – сказала вона на засіданні комітету Верховної Ради в закордонних справах.

Зеркаль додала, що позиція МЗС щодо договору про дружбу, партнерство та співробітництво з Росією полягає в недоцільності продовження такого договору.

«Ми не виступаємо за розрив такого договору, ми виступаємо за те, щоб не продовжувати дію цього договору на наступні 10 років, оскільки змінилися обставини відносин України та Росії. Ці обставини потребують нових підходів до договірної бази», – додала вона.

21 березня уряд зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011–2020 роки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.