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02 Травень 2018, Київ 19:55
Новини | Політика

РНБО планує запровадити нові санкції проти Росії

Порошенко: ми скоординуємо нові санкції, які запроваджуються, із санкціями США проти громадян і юридичних осіб Російської Федерації

Рада національної безпеки і оборони України розглянула рішення про запровадження нових санкцій проти Росії, а також питання продовження санкцій, які існують у зв’язку з анексією Криму та конфліктом на Донбасі, повідомила прес-служба Адміністрації президента.​

«Своїм сьогоднішнім рішенням ми скоординуємо нові санкції, які запроваджуються, із санкціями Сполучених Штатів Америки проти громадян і юридичних осіб Російської Федерації. Вони пов’язані як із застосуванням хімічної зброї в центрі Європи – РФ у Великій Британії, так і з проведенням незаконних виборів президента на території окупованого Криму», – заявив Порошенко.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.

Після цього Порошенко заявив, що очікує від РНБО на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.

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