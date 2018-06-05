США: законодавство про антикорупційний суд має задовольняти МВФ

Cполучені Штати закликають Україну створити антикорупційний суд, який би відповідав вимогам Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться в поширеній 5 червня заяві речниці Держдепартаменту США Гізер Науерт.

«Сполучені Штати закликають уряд України запровадити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи, які б відображали вимоги, подані громадянами України під час Революції гідності: припинення систематичної корупції, швидке економічне зростання та європейське майбутнє для всіх українців», – зазначається в заяві.

У Держдепі наголошують, що корупція «продовжує загрожувати національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку в Україні».

«Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд, який визначатиме, чи новий закон про створення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ. Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що створює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів», – ідеться в заяві.

«Антикорупційному суду належить виконати важливу роботу задля народу України», – вказує зовнішньополітичне відомство США.

Верховна Рада 5 червня продовжила розгляд проекту закону про Вищий антикорупційний суд.

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1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

Голова парламенту Андрій Парубій очікує, що голосування в другому читанні відбудеться 7 червня.