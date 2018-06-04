Гройсман заявляє, що піде у відставку без антикорупційного суду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що піде з посади голови уряду, якщо в країні не створять антикорупційний суд.

«Я як прем'єр-міністр України ухвалив для себе рішення: якщо цей суд, справедливий, незалежний не буде створено, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України та подам у відставку», – сказав Гройсман під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

За його словами, сьогодні він буде працювати з депутатами фракцій, щоб 7 червня вони підтримали в другому читанні за проект закону про Вищий антикорупційний суд.

Парубій, зі свого боку, висловив впевненість, що голосування відбудеться.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя підготував законопроект до другого читання. Наразі депутати розглянули 1272 з 1927 поправок до законопроекту. Розгляд документа мають продовжити наступного пленарного тижня (5-8 червня).