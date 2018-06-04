Відставка Гройсмана і відсутність антикорупційного суду. Що це означатиме для України?

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що піде з посади голови уряду, якщо в країні не створять антикорупційний суд. «Я як прем’єр-міністр України ухвалив для себе рішення: якщо цей суд, справедливий, незалежний, не буде створено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України та подам у відставку», – сказав Гройсман під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували народний депутат, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, політолог Володимир Фесенко та виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.