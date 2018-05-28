​Чого бракує антикорупційному ланцюгу в Україні?

Брюссель – Корупцію в Україні можна здолати, тільки не припиняючи наступу на неї. Треба підтримувати активне й талановите українське громадянське суспільство, покласти край монополіям, створити умови для конкуренції, обмежувати свободу ухвалення непрозорих рішень та хабарі, а також проводити освітню роботу серед людей. Так бачать рішення найболючішої «хвороби» України в європейських аналітичних колах. Дипломати й експерти ЄС тим часом наголошують: швидше завершуйте створення Антикорупційного суду та скасуйте е-декларування для активістів.

Вітаючи успіхи України на ниві реформ та боротьби з корупцією, ЄС застерігає від уповільнення цих процесів. Як заявляють представники держав-друзів України, Києву не слід зупинятися на досягнутому. Тим часом, на тлі зовнішньої агресії та початку приготувань до наступних виборів всередині держави, європейці кажуть вказують на недоліки й прогалини.

Антикорупційний суд та відкликання закону про обов’язкове електронне декларування представників громадських організацій – ці дві проблеми закликає вирішити якомога швидше колишній голова Європейської ради, бельгієць Герман Ван Ромпей.

«Слід продовжити подальші зусилля для викорінення корупції на різних рівнях влади. Вирішальне завдання, на кшталт створення Вищого антикорупційного суду, – те, чого очікують і партнери за межами України, і населення, – мусить бути швидко завершене. А також я закликаю Верховну раду не зволікаючи скасувати закон, який зобов’язує до електронного декларуванням організації громадянського суспільства, які працюють в антикорупційній сфері», – каже Ван Ромпей.

Україна повинна заповнити антикорупційну прогалину – голова МЗС Данії

Данія, активна країна в клубі європейських держав-прихильниць євроінтегрованої України, наголошує, що продовжуватиме підтримку європейських прагнень українців. З Копенгагена, де 27 червня відбудеться Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, лунають запевнення: стійка, заможна й безпечна Україна є стратегічно важливою не лише для України, але й для усієї Європи.

Андерс Самуельсен, данський міністр закордонних справ, зокрема, вважає, що для цього слід заповнити ще одну прогалину боротьби з корупцією, а саме: створити Антикорупційний суд.

«Відсутньою ланкою в антикорупційному ланцюгу є незалежний вищий Антикорупційний суд, який забезпечить притягнення до відповідальності корумпованих чиновників. Я переконаний, що Україна повинна заповнити цю прогалину», – заявляє голова данської дипломатії, виступаючи у Брюсселі на конференції «Розбудова стійкості України: реформи і боротьба з корупцією».

Самуельсен вважає, що також слід докладати зусиль для побудови належних державних установ, які покликані працювати коректно і базуючись на демократичних принципах.

«Добре держуправління – це також чинник боротьби з корупцією. Нещодавні реформи в Україні допомагають закрити лазівки для корупції», – каже він.

Реформи все ще йдуть – віце-прем’єр-міністр

Тим часом офіційний Київ наголошує, що реформи тривають, а боротьба з корупцією продовжується навіть на тлі зовнішньої агресії та низки внутрішніх перешкод.

«Вважаю об’єктивною реальністю те, що ЄС і Україна потребують одне одного, і ми не можемо дозволити, аби стереотипи і страх рухали ці відносини. Попри зовнішні виклики та внутрішні складнощі, ми вважаємо, що реформи все ще йдуть своїм шляхом, і вони призвели до відчутних результатів», – заявляє в Брюсселі віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Не є сюрпризом те, що чинна система протистоїть реформам, зокрема, перешкоджаючи створенню Антикорупційного суду, каже Джон Лаф, експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

Він намагається пояснити, чому покарання впійманих на злочинах корумпованих чиновників та можновладців дають такі невеликі результати.

«Все через природу наявної в Україні системи. І саме вона є причиною такого великого спротиву створенню Антикорупційного суду. Цей суд – загроза системі, й не тому, що ці люди можуть опинитися у в’язниці, а тому, що він підриває контроль та спроможність системи здійснювати вибіркове правосуддя», –пояснює британський аналітик.

Водночас він наголошує на тому, що, попри критику всередині України та за кордоном, рівень прозорості та досягнення в сфері боротьби з корупцією в цій державі досягли безпрецедентних висот.

Україна – «найвідкритіша корумпована держава»

«Дехто з антикорупційних активістів навіть жартує, що Україна тепер є «найвідкритіша корумпована країна». Але ця прозорість також є проблемою, бо з одного боку, серед населення складається враження, ніби нічого не змінилося, якщо так багато корупціонерів викривають. З іншого боку, це хибне враження активно використовує в своїй пропаганді Росія», – пояснює Джон Лаф.

Як змінити цю «персоналізовану систему управління»? – питає експерт і дає таку відповідь: треба, аби активне й талановите громадянське суспільство України не припиняло свою роботу, треба покласти край монополіям, створити умови для конкуренції, обмежувати свободу ухвалення прихованих рішень та хабарів, а також проводити освітню роботу серед людей.

«Одне з визначень корупції таке: «корупція» дорівнює «монополія» плюс «непрозорість» мінус «підзвітність». Гадаю, що це гарне визначення проблеми, яку ми спостерігаємо в Україні», – резюмує Джон Лаф.