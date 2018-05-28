В українському антикорупційному ланцюгу відсутня одна ланка – МЗС Данії

Україні необхідно створити антикорупційний суд, заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен.

«Відсутньою ланкою в антикорупційному ланцюгу є незалежний антикорупційний суд, який забезпечить притягнення до відповідальності корумпованих чиновників. Я переконаний, що Україна повинна заповнити цю прогалину», – заявляє голова данської дипломатії.

Самуельсен вважає, що також слід докладати зусиль для побудови державних установ, які працювали б коректно і базуючись на демократичних принципах.

«Добре державне управління – це також чинник боротьби з корупцією. Нещодавні реформи в Україні допомагають закрити лазівки для корупції», – каже міністр.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя підготував законопроект до другого читання. Наразі депутати розглянули 1272 з 1927 поправок до законопроекту. Розгляд документа мають продовжити наступного пленарного тижня (5-8 червня).