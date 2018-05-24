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24 Травень 2018, Київ 18:34
Новини | Події

Парубій: законопроект про антикорупційний суд розглянуть наступного тижня

Андрій Парубій закрив вечірнє засідання Верховної Ради після того, як депутати розглянули понад 1000 поправок до законопроекту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що законопроект про антикорупційний суд у другому читанні розглянуть наступного тижня, коли буде «повна мобілізація».

«Нам треба просто вияснити, коли може бути голосування. Це має статися наступного тижня в будь-якому випадку. Але маємо визначити, чи це станеться у вівторок після обіду чи в четвер зранку. Ми проаналізуємо з головою комітету, яка динаміка. Я думаю, що це може бути і четвер зранку, коли буде повна мобілізація», – сказав він.

Спікер закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

Народні депутати сьогодні розглянули 1272 з 1927 поправок до законопроекту.

Згідно з календарним планом, наступного тижня, 28 травня-1 червня, депутати мають зустрічі з виборцями, пленарні засідання заплановані на 5-8 червня.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання.

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У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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