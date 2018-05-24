Парубій: законопроект про антикорупційний суд розглянуть наступного тижня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що законопроект про антикорупційний суд у другому читанні розглянуть наступного тижня, коли буде «повна мобілізація».

«Нам треба просто вияснити, коли може бути голосування. Це має статися наступного тижня в будь-якому випадку. Але маємо визначити, чи це станеться у вівторок після обіду чи в четвер зранку. Ми проаналізуємо з головою комітету, яка динаміка. Я думаю, що це може бути і четвер зранку, коли буде повна мобілізація», – сказав він.

Спікер закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

Народні депутати сьогодні розглянули 1272 з 1927 поправок до законопроекту.

Згідно з календарним планом, наступного тижня, 28 травня-1 червня, депутати мають зустрічі з виборцями, пленарні засідання заплановані на 5-8 червня.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання.

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У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.