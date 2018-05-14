Біля Ради вимагають якнайшвидшого розгляду законопроекту про Антикорупційний суд

У Києві біля будівлі Верховної Ради громадські активісти вимагають припинити затягування розгляду законопроекту про Антикорупційний суд.

Як повідомляє Центр протидії корупції, учасники акції звинувачують голову комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича у «штучному затягуванні розгляду законопроекту».

За даними активістів, уже 5 засідань поспіль комітет не розглядає законопроект про Антикорупційний суд.

«Порошенко наразі обіцяє всім західним партнерам швидкого ухвалення законопроекту про антикорупційний суд, з іншого ж боку, руками довіреної йому особи блокує його розгляд у профільному комітеті… Саме тому ми вимагаємо, щоб комітет під керівництвом Князевича негайно підготував законопроект до другого читання», – заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

У комітеті з питань правової політики та правосуддя наразі ці заяви активістів не коментували.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.