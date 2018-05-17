МВФ наголошує на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд

У Міжнародному валютному фонді наголошують на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд.

«Необхідно досягти прогресу із низки питань, щоб ми могли завершити четвертий перегляд. Це стосується і енергетичного сектора, і фіскальної політики, і ухвалення закону, який дозволить заснувати сильний і незалежний Антикорупційний суд. Останнє є критично важливим», – сказав офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

Представник МВФ наголосив, що остаточна версія закону про антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

Він також додав, що дата приїзду місії МВФ до Києва в рамках четвертого перегляду програми EFF поки що не визначена.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.