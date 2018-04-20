НБУ очікує підписання нової програми співпраці з МВФ у 2020 році

Національний банк України очікує підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2020 році, йдеться в інфляційному звіті регулятора.

«Ключовим припущенням цього прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році та підписання нової програми у 2020 році. Це дасть змогу зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті», – заявили в Національному банку України.

У НБУ зазначили, що очікують отримати у 2018 році від Міжнародного валютного фонду 2 мільярди доларів.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.