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12 Квітень 2018, Київ 16:10
Новини | Економіка

НБУ очікує траншу від МВФ у третьому кварталі

Національний банк України очікує надходження траншу від Міжнародного валютного фонду у третьому кварталі. Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Співпраця з МВФ є запорукою збереження макрофінансової стабільності України. Якщо не буде співпраці, це погіршить макроекономічний сценарій. З іншого боку, розрахунки по стресовим сценаріям в НБУ є, вони постійно оновлюються», – додав він.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.

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