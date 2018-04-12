НБУ очікує траншу від МВФ у третьому кварталі

Національний банк України очікує надходження траншу від Міжнародного валютного фонду у третьому кварталі. Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Співпраця з МВФ є запорукою збереження макрофінансової стабільності України. Якщо не буде співпраці, це погіршить макроекономічний сценарій. З іншого боку, розрахунки по стресовим сценаріям в НБУ є, вони постійно оновлюються», – додав він.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.