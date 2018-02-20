Маніпуляції влади в Україні спонукають МВФ до публічних заяв – Ослунд

«Вважаю, дуже добре, що МВФ чітко і публічно заявив свою позицію». Так Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд прокоментував нещодавню публічну заяву Міжнародного валютного фонду стосовно України, в якій було викладено рекомендації з реформ.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко зазначив: «Як правило, МВФ радше спілкується з урядом, аніж з громадськістю».

«Думаю, що їх спонукало до такої позиції усвідомлення того, що влада неодноразово невірно подавала їхні погляди і вони не хочуть пережити це знову, тому вони звертаються до громадськості», – зауважив він.

Серед прикладів невірного інформування, Ослунд назвав випадок у Давосі.

«10 січня Рон Ван Роден, голова місії МВФ, надіслав дуже чіткий лист голові Адміністрації президента Ігорю Райніну, а після зустрічі президента Порошенка з Крістін Лаґард в Давосі просочилась інформація, немов, вона не знала про лист. Очевидно, що це – неправда», – наголосив аналітик.

Серед вимог МВФ – створення незалежного антикорупційного суду

«Серед вимог, які наводить МВФ, звичайно, одна є набагато більш важливою за все інше – це створення незалежного антикорупційного суду», – переконаний аналітик.

Після початку судової реформи стало очевидним, що Україні потрібен один гарний суд, який справді працює

«Після початку судової реформи стало очевидним, що Україні потрібен один гарний суд, який справді працює. Це – надзвичайно важливо. За відсутності дієвого суду, українці виводять кошти на близько 5 відсотків ВВП щороку і Україна не отримує відповідних коштів у вигляді прямих закордонних інвестицій, адже інвестувати – небезпечно. Це – ключовий момент для економічного та соціального розвитку України», – зазначає аналітик.

Все ж Ослунд переконаний, що Україна має великі шанси отримати п’ятий транш МВФ.

Є великі шанси перемогти

Шанси на перемогу в питанні антикорупційного суду – значні, стверджує експерт.

«В уряді та парламенті є велика кількість людей, які розуміють (важливість реформи – ред.), тому, думаю, у нас є великі шанси перемогти», – наголосив він.

А от відсутність програми МВФ, на думку аналітика, може спричинити значну девальвацію в Україні.

«Україна, наразі, має близько 18 мільярдів доларів міжнародних резервів і, вважаю, їй потрібно щонайменше 15 мільярдів доларів, щоб утримувати певну валютну стабільність. Україна може розмістити 2-3 мільярди доларів євробондів, можливо, на ринку цього року, і, ймовірно, отримати ще 1 мільярд доларів.

Однак, цього не достатньо. Україну очікують виплати у 7 мільярдів доларів цього року, наскільки нам відомо. Можливо, трохи більше. І якщо Україна не матиме достатніх резервів, ми можемо побачити значну девальвацію», – зазначив Андерс Ослунд.